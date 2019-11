L'Attacco dei Giganti: confermata la data di uscita del capitolo 124

Da oggi è disponibile ufficialmente su Crunchyroll in inglese e su Bessatsu Shonen Magazine in giapponese il capitolo 123 di L'Attacco dei Giganti. La nuova puntata mensile con la storia preparata da Hajime Isayama ha lasciato i lettori nuovamente attoniti, che come al solito dovranno attendere trenta giorni per poter leggere il seguito.

Il capitolo 123 di L'Attacco dei Giganti ha lasciato gli amanti del manga di stucco, con Eren che ha mostrato finalmente qual era il suo piano, mettendolo in atto a costo di distruggere il mondo intero. Ciò avrà un seguito il 9 dicembre, data in cui il capitolo 124 di L'Attacco dei Giganti sarà pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine. Con le ultime scene disegnate, potremmo essere davvero agli sgoccioli, con il finale del manga programmato tra qualche altro mese.

L'Attacco dei Giganti è un manga di Hajime Isayama che proprio negli scorsi mesi ha compiuto ben dieci anni. Iniziato a settembre 2009 sulla neonata rivista mensile di casa Kodansha, mese dopo mese ha conquistato tantissimo pubblico fino a vendere oltre un milione di copie per volume. L'opera è poi diventata conosciuta in tutto il mondo grazie all'anime arrivato nel 2013 ad opera di WIT Studio, che ha poi triplicato con una seconda e terza stagione. La quarta e ultima stagione è prevista per fine 2020.