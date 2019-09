L'attacco dei giganti: il confronto tra Eren e Zeke divide i fan

Eren Jaeger, protagonista della serie Attacco dei Giganti , ha dovuto affrontare eventi brutali nel corso della storia. Oltre alla minaccia dei giganti, ora sembra doversi confrontare anche con le idee del fratello Zeke, e un fan ha espresso la sua posizione con una teoria alquanto estesa. Leggiamo insieme i dettagli.

Con l’avvicinarsi della parola fine nella serie, Eren e suo fratello Zeke sono alle prese con una visita nel passato, e discutono su come potranno agire nel presente. Al termine della terza stagione Eren e i suoi amici hanno scoperto l’oceano, che ha acceso un barlume di speranza per il futuro degli uomini.

L’utente Bystander007 ha condiviso su Reddit le sue ragioni, incredibilmente dettagliate ed estese, per giustificare la fiducia che gli altri ripongono in Eren, nonostante sia diventato più violento nei metodi. Potete trovare la teoria in calce alla notizia.

La guerra tra Marley ed Eldia ormai va avanti da secoli, e non è facile decretare un vincitore. Con lo sviluppo degli eventi si sono presentate una serie di opinioni differenti riguardo il numero di personaggi, come questi dovranno agire per mettere fine allo scontro, come riusciranno a farlo, e soprattutto verso quale dei due fronti è giusto schierarsi. Con Marley che sfrutta il potere dei Giganti, e i sopravvissuti all’interno delle mura hanno dovuto affrontare situazioni complesse, non sorprende il giudizio che Eren ha elaborato negli ultimi capitoli.

Il dibattito tra Eren e Zeke è particolare, specialmente se si considera che durante l’ultima battaglia sembra che il giovane Eren sia stato decapitato. Ricordiamo che la serie ha da poco compiuto il 10 anniversario, avvalorato anche da un messaggio da parte di Isayama stesso.