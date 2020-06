L'Attacco dei Giganti alla conquista di Oita: arriva una mostra dedicata all'anime

L'Attacco dei Giganti è uno dei manga e anime più importanti degli ultimi anni. La creazione di questa serie va data ad Hajime Isayama, mangaka nato 34 anni fa nella prefettura di Oita, nell'isola del Kyushu. Da quando l'autore è diventato famoso, la sua città natale non è stata più la stessa.

Alcuni mesi fa vi abbiamo raccontato delle statue a tema L'Attacco dei Giganti che sarebbero arrivate nella prefettura, sotto la diga di Oyama. Ma i festeggiamenti per la celebrità dell'opera del loro compaesano non si ferma dato che sarà inaugurata una nuova mostra a Hita dedicata a L'Attacco dei Giganti.

Fino al 30 giugno 2020 sarà presente una mostra che metterà in mostra alcuni elementi provenienti dal manga e dall'anime. Di fronte alla stazione di Hita è stata sospesa una lanterna gigante alta 2 metri che raffigura il volto del Gigante Corazzato e che darà il ben arrivato a chi arriva nella città. Le altre attrazioni inserite sono:

Un pannello gigante di 3 metri per 2 con alcuni artwork tratti da L'Attacco dei Giganti dove si possono vedere Eren, Mikasa, Armin, il gigante femmina, il gigante colossale e il gigante corazzato;

Degli stendardi apposti intorno ai lampioni della stazione e verso le strade limitrofe con il simbolo della Legione Esplorativa;

Una modifica ad alcune finestre della filiale di Takaraya dal quale spunterà il volto del Gigante Colossale.

La città verrà continuamente modificata fino a settembre, quando arriveranno in maniera stabile le tre statue a grandezza naturale di Eren, Mikasa e Armin. Per chi non può andare in Giappone, ci si può consolare con l'uscita di L'Attacco dei Giganti 130.