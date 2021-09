L'Attacco dei Giganti conquista anche l'UFC: una lottatrice ha citato la serie di Isayama

La lottatrice trentanovenne dei pesi mosca Roxanne Modafferi ha già scritto la storia dell'UFC, conquistando decine di vittorie e il record per maggior numero di combattimenti disputati da un'atleta femminile. Il suo amore per i combattimenti è rivaleggiato solo da quello per gli anime, e durante il weigh-in antecedente a UFC 266 ha citato una delle sue serie preferite..

Il 24 settembre 2021, il giorno prima dell'inizio di UFC 266: Volkanovski vs. Ortega, la combattente ha deciso di caricarsi durante la cerimonia del peso imitando l'iconico gesto dell'Armata Ricognitiva, "offrendo il proprio cuore" alle arti marziali miste. Purtroppo la lottatrice è uscita sconfitta dall'incontro con la brasiliana Taila Santos, undici anni più giovane e con una sola sconfitta in diciannove combattimenti, ma la sua performance è stata ragguardevole e avrebbe sicuramente reso fiero il Capitano Erwin Smith.

Roxanne Modafferi non è nuova a questo tipo di omaggi. Poco più di anno fa la lottatrice si era presentata alla cerimonia del peso con indosso i vestiti di Rufy di ONE PIECE, sconfiggendo la propria avversaria Andrea Lee ai punti. Anche Ronda Rousey, ex arista marziale famosa in tutto il mondo, ha espresso più volte il proprio amore per gli anime, come anche i campioni Israel Adesanya, Demetrious Johnson e Josh Barnett.

E voi cosa ne dite? Noi intanto vi ricordiamo che l'anime de L'Attacco dei Giganti tornerà tra pochi mesi con gli ultimi episodi, in uscita a gennaio.