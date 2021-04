L'Attacco dei Giganti conquista Yokohama: mostrata una nuova, titanica statua di Eren!

La città di Yokohama non conosce mezze misure, e dopo aver realizzato una riproduzione 1:1 del Gundam RX78-2 ha annunciato che presto vedrà la luce anche una statua del Gigante d'Attacco di Eren Jaeger, che sarà possibile ammirare di persona nella Main Hall della Yokohama Landmark Tower dal 29 aprile al 30 giugno 2021.

La statua è stata realizzata per festeggiare la conclusione del manga di Hajime Isayama e sarà alta ben otto metri e mezzo, circa metà dell'altezza originale del Gigante d'Attacco. L'esposizione comunque non si concluderà qui, visto che salendo allo Sky Garden del sessantanovesimo ed ultimo piano del grattacielo sarà possibile osservare delle bellissime decorazioni alle finestre, in cui sono ritratti i Giganti mentre assalgono la città.

Naturalmente le sorprese non sono finite, visto che fino alla fine dell'estate a Yokohama si terranno più attrazioni dedicate a L'Attacco dei Giganti, tra cui mostre ed altri eventi live. Il Giappone continuerà a celebrare il successo della serie fino all'uscita della seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4, che vi ricordiamo essere in programma l'inverno del 2022.

E voi cosa ne pensate di questa statua? Promossa o bocciata? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi lasciamo alle ultime dichiarazioni di Hajime Isayama, l'autore del manga.