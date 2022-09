L'Attacco dei Giganti continua a vendere: il manga sfonda il muro dei 100 milioni

Il 2009 ha segnato l'inizio della pubblicazione della rivista Bessatsu Shonen Magazine, creata raccogliendo alcuni autori famosi e affiancandoli a tante nuove leve che non avevano mai avuto ruoli di spicco prima di quel momento. Kodansha sperò di trovare qualche gemma nascosta, cosa successa fin da subito grazie a L'Attacco dei Giganti.

Shingeki no Kyojin, questo il titolo con cui è stato pubblicato in patria e con cui è stato conosciuto dal pubblico per diversi anni, ebbe un impatto fortissimo nell'industria dei manga. Bastarono pochi mesi per far scoprire questa piccola gemma che poi rivelò di essere un vero e proprio diamante. Oggi L'Attacco dei Giganti si è concluso in attesa di vedere il finale anche in versione animata, col lavoro di Studio MAPPA che prenderà corpo con l'ultima parte nel 2023.

Nel frattempo però i volumi continuano a vendere in ogni fumetteria. Il manga raggiunge così un nuovo record di vendita: L'Attacco dei Giganti ha una tiratura di 110 milioni di copie. Questo aggiornamento è stato dato da Oricon, l'azienda che da anni si occupa di condividere i dati di vendita dei manga in Giappone. Anche a un anno e mezzo dall'ultimo capitolo, la serie continua ad attrarre lettori: chissà se gli ultimi episodi incentiveranno la vendita di altri tankobon, o se il finale de L'Attacco dei Giganti avrà altri effetti.