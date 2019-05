L'Attacco dei Giganti è sulla copertina di Bessatsu Shonen Magazine del mese

I tempi mensili di L'Attacco dei Giganti a volte stanno troppo stretti ai fan, che invece vorrebbero Isayama in grado di pubblicare settimanalmente la serie come fanno già ONE PIECE e altre serie simili. Tuttavia, è probabile che L'Attacco dei Giganti rimarrà sulla sua rivista, Bessatsu Shonen Magazine, fino alla fine della sua pubblicazione.

Bessatsu Shonen Magazine, tuttavia, spinge parecchio la sua serie di punta dedicandole spesso la copertina della rivista. Anche questo mese è successo, con L'Attacco dei Giganti piazzato sulla copertina della rivista mensile di casa Kodansha. L'evento è da ricercarsi stavolta nella nuova messa in onda della stagione 3 di L'attacco dei Giganti, infatti i personaggi disegnati sulla copertina sono tutti ritratti con lo stile familiare dell'anime.

Inoltre, come si può vedere dal tweet in calce, sono presenti anche personaggi come Erwin Smith protagonista dei nuovi episodi ma che nel manga è ormai morto da tempo. Il prossimo capitolo di L'attacco dei Giganti, il 117, sarà pubblicato ufficialmente il 9 maggio su Bessatsu Shonen Magazine e nella nuova storia sarà sicuramente riproposto un nuovo scontro tra Eren Jaeger e Reiner Braun, il quarto in ordine cronologico e quello che potrebbe rivelarsi definitivo sia per le sorti di Eldia e Marley che per i due antagonisti.