L'attacco dei Giganti: ecco la copertina del capitolo 120

L'attacco dei Giganti è uno dei manga più attesi, e la sua cadenza mensile rende ai fan poco sostenibile l'attesa. Tuttavia questa sta per finire, considerato che il capitolo 120 della saga arriverà tra pochi giorni in Giappone e poi in inglese su Crunchyroll. Come svelato pochi giorni fa dall'editor, L'attacco dei Giganti 120 è già pronto.

Questo mese a Isayama è toccato disegnare anche un'illustrazione a colori che facesse da copertina a Bessatsu Shonen Magazine #09 in uscita il 9 agosto. L'Attacco dei Giganti 120 aprirà quindi con l'immagine a colori che potete vedere in calce, dove i protagonisti di quest'ultima fase dell'opera cercano di farsi un selfie.

Mentre Eren regge uno smartphone, vediamo intorno a lui Mikasa, Armin, Zeke, Levi, Reiner, Yelena e i due piccoli Falco e Gabi, che sembrano i più felici di farsi la foto, considerata anche la posa in cui Isayama ha pensato di disegnarli.

Questa felicità e questi sorrisi probabilmente non saranno replicati nel capitolo, considerato il cliffhanger violento a cui abbiamo assistito alla fine di L'attacco dei Giganti capitolo 119. Non resta che attendere solo pochi giorni prima di scoprire cos'ha in serbo il mangaka Hajime Isayama per i lettori di tutto il mondo che si sono appassionati alla sua opera.