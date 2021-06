L'Attacco dei Giganti: Copertina e data di uscita del character guidebook finale

In una nuova intervista, l'autore de L'Attacco dei Giganti ha discusso del finale del celebre manga e del successo ottenuto in tutto il mondo. Inoltre se cercate altri dettagli riguardo l'opera con protagonisti Eren e gli altri, ecco la data di uscita del character guidebook.

In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso dall'account di Twitter @AoTWiki, che ha condiviso ai suoi numerosi followers alcuni dettagli riguardo una nuova pubblicazione legata al mondo de L'Attacco dei Giganti. Si tratta dell'ultimo character guidebook, che ci permetterà di scoprire alcune curiosità sui personaggi apparsi nelle pagine del manga scritto e disegnato da Hajime Isayama. In Giappone l'opera sarà disponibile a partire dal prossimo 9 giugno, inoltre nel tweet è possibile vedere la copertina dedicata al character guidebook, in cui sono presenti i principali protagonisti della storia.

Per ora non sappiamo ancora quando sarà disponibile in Italia, anche se è molto probabile il suo arrivo nel mercato occidentale, considerando il grande successo mondiale ottenuto da L'Attacco dei Giganti. Il manga ambientato nell'originale mondo di Eren e gli altri si è concluso da poco facendo molto discutere i numerosi appassionati, se non l'avete ancora visto, ecco l'ultimo sketch con i protagonisti de L'Attacco dei Giganti disegnato da Hajime Isayama.