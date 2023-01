L'Attacco dei Giganti: cosa avrebbe cambiato l'autore nella storia? La risposta

La trama de L'Attacco dei Giganti non è di certo semplice. Hajime Isayama ha costruito un universo complesso, ricco di personaggi sfaccettati e molto crudi, così come il mondo che li circonda, sempre terribile e pronto a uccidere chiunque sia troppo incauto. Con tanti anni di pubblicazione, ovviamente Isayama ha scritto tante cose nel tempo.

Ma c'è qualcosa de L'Attacco dei Giganti che l'autore avrebbe voluto cambiare? Nel corso di un'intervista pubblicata su Crunchyroll, Isayama risponde proprio a questo quesito: "Mentre concludevi la serie, c'erano aspetti della storia che hai desiderato cambiare?"

"In realtà, sì, ne ho. Ogni volta che guardo la storia che ho scritto, vedo così tante cose che desidero aver realizzato diversamente. È difficile dare un nome a cos'era. Ogni volta che guardo le mie storie passate, penso sempre, sai - provo rimorso e rimpianto quando mi guardo indietro."

Quindi non viene nominata una scena in particolare o qualche personaggio, bensì si tratta di un'impressione generale. Non è dato quindi sapere cosa di preciso il mangaka vuole cambiare, anche se ormai è difficile che venga intrapresa una decisione in tal senso, con la storia ormai scolpita nella pietra. Di certo però sa di aver scritto un finale controverso per L'Attacco dei Giganti.

Sicuramente però, come sottolinea nella domanda successiva, l'autore stesso è cambiato durante la pubblicazione. Infatti Isayama sottolinea come all'inizio fosse chiuso e incapace di rapportarsi con gli altri, ed è stato proprio questo il motore che lo ha spinto a scrivere L'Attacco dei Giganti all'inizio, ma diventando più adulto e maturo, ha superato questo problema.

Durante la stessa intervista, Isayama ha rivelato che lingua si parla nel mondo di Attack on Titan.