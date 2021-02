L'Attacco dei Giganti: cosa ha causato il cambiamento di Eren? Scopriamolo

La battaglia tra i diavoli di Paradis e la nazione di Marley si è conclusa con ingenti perdite per entrambi le fazioni. Il responsabile principale della maggior parte delle morti è Eren Jaeger, che ancora una volta appare molto diverso rispetto a quanto visto nelle prime tre stagioni dell'Attacco dei Giganti, ma cosa ha causato questo cambiamento?

Gli ultimi episodi della quarta stagione, prodotta da Studio MAPPA, hanno cercato di spiegare questa particolare evoluzione del protagonista, diventato ora ulteriormente potente grazie all'assorbimento del Gigante Martello, posseduto in precedenza dalla sorella del leader di Marley, Lara Tybur. Durante i quattro anni del time skip, il Corpo di Ricerca, e ovviamente Eren stesso, hanno dovuto prendere decisioni importanti dal punto di vista strategico e per il futuro dell'isola di Paradis.

Tra queste è stata considerata la possibilità di rendere Historia, divenuta Regina, madre di molti bambini, per sfruttare al meglio il piano elaborato da Zeke, secondo il quale la minaccia del Rumbling avrebbe tenuto lontana la minaccia degli Eldiani. Nonostante Eren sia riuscito a comprendere l'importanza, e la tragicità, del destino di Historia, questo potrebbe essere solo uno dei fattori che lo hanno reso estremamente più freddo e calcolatore.

Oltre a questo, Eren ha dovuto designare il futuro erede del Gigante d'Attacco, considerato che a lui restano circa 5 anni prima di morire proprio a causa dell'aver ottenuto il potere di uno dei Nove. Non viene esplicitamente spiegato come Eren sia diventato una persona completamente diversa rispetto al passato, ma sicuramente tutti questi accadimenti lo hanno portato a capire che l'unica possibilità per salvare il popolo di Paradis è la fredda e brutale guerra.

Ricordiamo che la gravidanza di Historia ha sorpreso la community