L'Attacco dei Giganti, cosa farà Hajime Isayama dopo il finale dell'opera?

Sono passati già un paio di mesi da quando L'Attacco dei Giganti non esce più mensilmente con un nuovo capitolo sulle pagine di Bessatsu Shonen Magazine. A distanza dunque di un po' di tempo la domanda sorge spontanea: cosa farà adesso Hajime Isayama, inizierà un nuovo manga o si dedicherà ad altro?

Anche se l'ultimo capitolo è uscito ad aprile, l'avventura del manga si è conclusa esattamente il mese scorso quando è uscito il 34° ed ultimo volume de L'Attacco dei Giganti. Ma cosa ne sa sarà del sensei adesso che ha concluso il suo capolavoro? In realtà, l'autore degli indizi ce li ha già dati in alcune interviste dove ha fatto sapere cosa gli piacerebbe fare nel prossimo futuro.

Hajime Isayama vorrebbe infatti aprire una spa, una stazione termale e non per forza di cose un nuovo manga. Ma se proprio dovesse tornare dietro la scrivania ad impugnare la matita allora vorrebbe dedicarsi ad una dark comedy e cambiare così sensibilmente i toni dalla precedente serializzazione. Ad ogni modo, in occasione dell'uscita dell'ultimo tankobon ha fatto sapere che allo stato attuale delle cose nulla è stato deciso e così la prossima opera. Non sappiamo dunque cosa deciderà di fare Isayama nei prossimi mesi, ciò che sappiamo è che attenderemo con trepidazione il prossimo manga di un autore che ha fatto la storia della cultura manga.

Secondo voi, invece, quando tornerà il papà de L'Attacco dei Giganti su rivista? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.