L'Attacco dei Giganti: cosa pensa Armin di Eren dopo gli ultimi avvenimenti?

Ormai è sotto gli occhi di tutti come questo finale di serie sia da cardiopalma. Fuori da ogni schema e al di là delle aspettative di tutti. L'Attacco dei Giganti negli ultimi capitoli ci ha regalato una sorpresa dopo l'altra, tanto da non sapere più chi siano realmente i cattivi e chi invece i buoni.

Eren ha risvegliato il potere del Gigante Progenitore e invece di usarlo per porre fine alla guerra ha deciso di uccidere e sterminare tutti coloro che non hanno sangue eldiano nelle vene. Questo ha portato i suoi amici, in particolare Mikasa e Armin a domandarsi da che parte stare: se con Eren o contro Eren. Perciò nel capitolo 125 c'è stata una discussione tra i due, in cui il biondino ha ammesso che, dal suo punto di vista, ormai il loro amico è spacciato avendo superato, e anche di molto, il limite.

Confessa anche di non sapere con esattezza cosa dovranno fare e come comportarsi una volta finita la guerra. Ed è proprio nel pieno di questa confessione che Armin da libero sfogo a tutta la sua amarezza rivelando che il comandante Levi ha sbagliato a dare il potere del Gigante Colossale a lui e che sarebbe stato meglio darlo a Erwin, in quanto questi avrebbe saputo esattamente cosa fare e come comportarsi in una situazione del genere.

Dopo il confronto, Armin e Mikasa si separano con il primo che si dirige da Gabi, intenzionato a raggiungere il villaggio di Ragako in cui Connie sta portando Falco così da attuare il piano di salvare sua madre; piano che vi abbiamo raccontato in un precedente articolo.

