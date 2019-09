L'Attacco dei Giganti, cosa ne pensa Grisha del piano di Eren?

Ci sono pochi capitoli in grado di dividere le community, ma altrettanti in grado di unire un'intera folla di lettori a seguito di una scottante rivelazione. L'ultimo numero de L'Attacco dei Giganti è riuscito a scatenare dei colpi di scena di potenza smisurata, in grado di ridurre la sottilissima linea tra bene e male.

Co-protagonista del capitolo 121 è stato Grisha, il padre di Eren e Zeke, un uomo schiacciato dal peso di un destino che porta con sé le vite dei suoi compatrioti. L'anello mancante dal quale la storia è cominciata deriva proprio dalle sue scelte, da quel misterioso dirigibile e dall'ingenuo desiderio di ammirarlo da vicino insieme alla sorella. Da quel tragico giorno, Grisha visse per gli Eldiani, ingerendo il peccato di Kruger e del Gigante d'Attacco per risolvere il mistero del "Fondatore".

Da quel momento in poi Hajime Isayama scopre la maschera per disegnare uno dei colpi di scena più grandi tutti i tempi. Il restio di Grisha nel divorare una ragazzina viene interrotto da un Eren del futuro che, grazie al potere del suo Gigante, è riuscito a viaggiare nel tempo per convincere il padre a completare il suo ruolo, perché questo fa parte del piano che ha in serbo. Ed è a questo punto che finalmente si evolve il rapporto tra Zeke e Grisha, dove quest'ultimo chiede al proprio figlio di eliminare il fratellastro, consapevole dei suoi errori in passato e contrario all'ideale di futuro immaginato da Eren.

Secondo voi, invece, come si evolverà questa incredibile situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!