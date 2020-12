L'Attacco dei Giganti 4: cosa ne pensano i fan della nuova stagione?

Mentre in Giappone l'attesa è finalmente finita, qui in Italia aspettiamo ancora il debutto della prima puntata dell'ultima stagione dell'anime di L'Attacco dei Giganti. Con il countdown ormai giunto agli sgoccioli, scopriamo la reazione dei fan alla prima puntata.

La quarta stagione di L'Attacco dei Giganti metterà la parola fine sull'avventura di Eren e compagni e proprio per questo i fan attendevano con ansia l'arrivo di questa serie. Tuttavia, mentre il pubblico giapponese ha già potuto godere della prima puntata, in Italia dobbiamo ancora attendere il simulcast di L'Attacco dei Giganti 4 su VVVVID e Amazon Prime Video.

Sui social media, però, possiamo già scoprire cosa ne pensano i fan di questa stagione finale. Il nuovo look di Eren pare essere stato apprezzato dal pubblico; lo Studio MAPPA si conferma come sempre al top. Altro grande pregio di L'Attacco dei Giganti 4 è la nuova opening, la quale mostra tutto lo stile dello studio d'animazione. Esplorando i social potreste imbattervi in pesantissimi spoiler, come ad esempio alcuni senza contesto postati da alcuni fan.

Ma esattamente come il pubblico italiano, sono numerosi i fan di altri Paesi che attendono con ansia che il countdown termini. In attesa di questo evento, scopriamo titolo e preview del secondo episodio di L'Attacco dei Giganti 4.