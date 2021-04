L'Attacco dei Giganti: cosa troveremo nelle pagine extra dell'ultimo volume?

A inizio aprile 2021 si è concluso L'Attacco dei Giganti, manga di Hajime Isayama conosciuto anche col titolo giapponese Shingeki no Kyojin e che veniva pubblicato regolarmente fin da settembre 2009. Oltre 11 anni e mezzo di capitoli raccolti in tankobon, tranne li ultimi: il volume 34 de L'Attacco dei Giganti, l'ultimo, sarà pubblicato a giugno.

Capita con ogni manga che gli autori, in occasione dell'uscita della versione tankobon, facciano delle piccole modifiche ai capitoli, talvolta cambiando qualche testo di poco conto e altre volte ridisegnando delle scene, occupando qualche pagina in più. Come confermato dall'editor, anche L'Attacco dei Giganti 34 avrà delle pagine in più. Queste non andranno a modificare l'impiantistica del finale ma potranno sicuramente dare un approfondimento maggiore ad alcune delle scene degli ultimi capitoli.

Cosa potrebbe essere approfondito nell'ultimo volume de L'Attacco dei Giganti con le pagine extra? Sicuramente potrebbe arrivare qualche spiegazione in più su Ymir e sulla creatura luminosa, scomparsi fin troppo velocemente nel capitolo 139. In particolare i pensieri sulla fondatrice sono stati troppo messi da parte secondo i fan del manga, e la fretta sembra aver colpito anche qualche dettaglio che coinvolge Mikasa. Questi due aspetti potrebbero essere al centro del nuovo finale che, in aggiunta, potrebbe trovare un mini epilogo mostrando ciò che succederà all'arrivo di Armin e degli altri alla tomba di Eren, chiudendo definitivamente il cerchio. Tutte queste scene saranno sicuramente poi incluse nel finale dell'anime de L'Attacco dei Giganti.

Voi quali aggiunte pensate che verranno fatte nell'ultimo volume de L'Attacco dei Giganti?