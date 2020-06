L'Attacco dei Giganti: questo cosplay di Annie Leonhart vi lascerà senza fiato

Negli ultimi giorni, l'universo de L'Attacco dei Giganti ha ripreso a far battere il cuore di milioni di appassionati, proponendo a sorpresa il primo trailer della quarta stagione che ha rivelato il nuovo studio incaricato di portare a termine l'adattamento televisivo del manga di Hajime Isayama.

In appena pochi giorni dal lancio del video promozionale, il trailer ha conquistato 6 milioni di visualizzazioni, numeri a dir poco straordinari per un anime. Ad ogni modo, la quarta e ultima stagione dell'anime dovrà chiarire il destino di Annie Leonhart, posseditrice del Gigante Femmina, ancora immobilizzata dalla cristallizzazione a seguito del combattimento con Eren.

A tal proposito, recentemente la cosplayer leonhartani ha voluto dedicate la propria ultima interpretazione di un personaggio alla stessa Annie Leonhart. Il risultato in questine, che potete ammirare in calce alla notizia, è a dir poco mozzafiato, talmente realistico che i fan sono rimasti piacevolmente sorpresi. Alcune caratteristiche del viso, infatti, come i lineamenti del naso e degli occhi, ricordano fortemente quelli del personaggio ideato da Isayama sensei.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo magnifico cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito dell'ultimo trailer de L'Attacco dei Giganti 4, sapevate che il video promozionale è pre-animato? Vi rimandiamo alla notizia dedicata per conoscere tutti i chiarimenti del caso.