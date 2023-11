L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Annie Leonhart perfetto entra in azione

L'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama ha incantato il pubblico con la sua trama intricata e i personaggi complessi per ben 12 anni col manga e per più di 10 anni con l'anime. Con la conclusione di Attack on Titan 4 si è detto addio a una delle serie più importanti mai create, con Isayama che ha lasciato la sua traccia nella storia dei manga.

Al centro di questo misterioso universo creato dal mangaka di Hita ci sono i giganti, creature dai volti grotteschi e le movenze deformi che mangiano gli umani che vedono. Tuttavia, non tutti sono uguali: ci sono i nove giganti speciali in Attack on Titan, colossali creature che scatenano terrore e distruzione grazie ai loro poteri unici. Questi nove giganti rappresentano una forza chiave nel conflitto di questo mondo fin dall'inizio. Ogni gigante ha abilità uniche, e coloro che possono trasformarsi in essi detengono un potere sorprendente. Uno di questi è il Gigante Femmina, la cui vera identità è quella di Annie Leonhart.

Annie Leonhart è inizialmente un membro della divisione di cadetti con Eren, Mikasa e Armin, e sembra un'alleata su cui poter contare. Tuttavia, si rivela essere il Gigante Femmina, un gigante alto una quindicina di metri, slanciato e in grado di combattere molto bene. iniziale come membro della Squadra di Ricognizione e la sua natura riservata nascondono la sua vera identità. Facendo finta che sia un membro della Polizia Militare, vediamola in questo cosplay di Annie Leonhart con la divisa, il dispositivo di manovra tridimensionale e le due spade sfoderate, pronta per andare in missione.