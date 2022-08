L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Annie Leonhart pronta a combattere

Poche persone si arrischiano a uscire fuori dalle mura. Tra i cadetti de L'Attacco dei Giganti, la maggior parte sceglie il corpo di guarnigione che si deve occupare di manutenere le mura e di sorvegliare gli ingressi. Pochi altri fortunati ottengono invece il lasciapassare per la Polizia Militare, il corpo più ambito.

I più folli invece partecipano alle missioni della Legione Esplorativa, coloro preposti a esplorare il mondo fuori dalle mura e ad ammazzare i giganti. Mentre i protagonisti de L'Attacco dei Giganti hanno scelto questa strada, Annie Leonhart ha optato per la Polizia Militare. Dopo i primi addestramenti insieme al resto del gruppo, Annie scompare dalla trama, almeno in modo palese, prima di essere scoperta al termine della prima stagione de L'Attacco dei Giganti.

Una dura battaglia, ma anche un ritorno ne L'Attacco dei Giganti di recente. Sta di fatto che Annie Leonhart è uno dei personaggi più apprezzati della serie, nonostante non abbia avuto lo stesso spazio di altri. La cosplayer Narga ha deciso di interpretarla nei suoi giorni da cadetta in questo cosplay di Annie Leonhart pronta per combattere. Anche se non ha lo stesso naso del personaggio disegnato da Hajime Isayama, la cosplayer è riuscita a interpretarla fedelmente.

Ora non resta che attendere la parte finale de L'Attacco dei Giganti per vedere tutti all'opera.