L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Annie Leonhart rende il personaggio ancora più bello

Alla partenza de L'Attacco dei Giganti abbiamo fatto la conoscenza dei tre protagonisti principali, ovvero Eren Jaeger, Mikasa Ackerman e Armin Arlert. Ovviamente per raggiungere il loro obiettivo avevano bisogno di altri alleati e, sotto impulso di Eren, si sono uniti all'esercito che difende le mura, dove hanno conosciuto nuovi individui.

Tra tutti i ragazzi unitisi all'esercito spiccava sicuramente Annie Leonhart, una ragazza bionda, col naso curvo e uno sguardo sempre impassibile. Nell'anime de L'Attacco dei Giganti è stata una figura importantissima per tanti motivi e sembra che il suo ruolo ancora debba finire completamente. Intanto però i fan dell'anime possono rivederla grazie al cosplay preparato dalla modella russa MK Ays.

La ragazza, oltre a un cosplay di Tenten, si era già presentata ai fan de L'Attacco dei Giganti con un cosplay di Mikasa Ackerman in azione. Stavolta però cambia soggetto e si concentra sulla rivale di Mikasa, col cosplay di Annie Leonhart che potete osservare in basso. Riproducendo capelli biondi, felpa, giacca dell'esercito e altri dettagli, ha reso un omaggio ad Annie, rendendola forse anche più bella di come appare nell'anime.

Il set di foto proveniente da Instagram è suddiviso in due post visibili in basso. Fateci sapere cosa ne pensate di questo cosplay a tema L'Attacco dei Giganti nei commenti.