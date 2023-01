L'Attacco dei Giganti: un cosplay della comandante Hanji Zoe sotto la pioggia

Inizialmente, la storia de L'Attacco dei Giganti si è incentrata esclusivamente sul terzetto composto da Eren Jaeger, Mikasa Ackerman e Armin Arlet. I tre hanno assistito in prima persona alla distruzione del distretto di Shiganshina per mano dei giganti, in particolar modo per colpa del Gigante Colossale e del Gigante Corazzato.

Soltanto dopo Hajime Isayama ha iniziato ad ampliare il cast, introducendo dapprima gli allievi che hanno poi composto l'armata ricognitiva insieme ai tre protagonisti principali de L'Attacco dei Giganti. Ma i veri eroi, quelli guidati da Erwin Smith, si mostrano pienamente soltanto dopo l'attacco di Trost, che non è andato bene per la fazione dei giganti. La prima vittoria dell'umanità ha visto l'introduzione di questo gruppo dove ci sono immediatamente alcune figure di spicco: dopo il comandante Erwin e il capitano Levi, a ritagliarsi un ruolo importante è lo scienziato del gruppo, la futura comandante Hanji Zoe.

La donna è molto interessata ai giganti e, a causa della situazione, è costretta a prendere le redini del gruppo. In particolar modo durante gli eventi de L'Attacco dei Giganti 4, la sua direzione sarà fondamentale. YoMikeeHey ha realizzato un cosplay dedicato ad Hanji Zoe sotto la pioggia, con il cappuccio e il mantellino verde dell'armata ricognitiva, mentre già si vede la benda sull'occhio sinistro, segno che è tutto ambientato successivamente alla riconquista di Shiganshina. L'aria afflitta, la posizione della mano e lo sguardo caricano il personaggio di ulteriore epicità. Vi è piaciuto questo cosplay a tema Shingeki no Kyojin?

Ormai anche per Hanji arriveranno sviluppi importanti con il finale de L'Attacco dei Giganti 4 in arrivo.