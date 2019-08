L'Attacco dei Giganti, ecco un cosplay del Gigante Colossale... a basso costo!

Quando parliamo de L'Attacco dei Giganti pare che quasi l'intera community nipponica si volga al suo cospetto. Dopotutto, basti vedere la polemica che ha causato l'ultimo cosplay di Sasha, che ha scatenato nel settore una grande ondata di critiche verso un'originale interpretazione.

Certo, fare cosplay significa anche riprodurre fedelmente le caratteristiche di un personaggio, ma allo stesso tempo è un gioco, dalla traduzione letterale del termine che compone il famoso termine, che deve arrecare divertimento a chi ne usufruisce. Per questo motivo fornire la propria interpretazione di un determinato personaggio è ciò che garantisce la visione artistica di questo incredibile e sempre più interessante fenomeno in espansione.

Ma dato che di interpretazione si parla, non potremmo non citare colui che vige all'Olimpo dei cosplayer. Colui che ha reso un mestiere la sua immensa creatività, un successo da milioni di seguaci che quotidianamente si soffermano sulle sue pagine per ammirare le sue ultime creazioni. Ovviamente, stiamo parlando di lowcostcosplay, un ragazzo che è riuscito a fare del basso costo l'arma vincente del suo canale, riuscendo a riprodurre fedelmente diversi personaggi sviluppando semplicemente la propria fantasia. E non è semplice per carità, dopotutto trasporre nella realtà il Gigante Colossale solo tramite un gioco di nastri non è una cosa che tutti sono in grado di fare di primo avviso. Lui, invece, ci è riuscito, con l'interpretazione che potete ammirare in calce a questa notizia, in un risultato divenuto virale in rete grazie alla divertente realizzazione.

Qualche mese fa, lo stesso creator aveva realizzato un cosplay di Zoro divenuto virale, grazie alla sua proposta di una delle scene più iconiche dell'anime.