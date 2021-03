L'Attacco dei Giganti: un cosplay del Gigante Femmina perfetto di Jannet

Durante la prima stagione de L'Attacco dei Giganti facemmo la conoscenza di un nemico importante. Superata la prima fase in cui furono introdotti il mondo e i personaggi principali, oltre che al potere del protagonista, gli ultimi episodi si concentrarono sul combattimento col Gigante Femmina.

Chi affrontò questa creatura fu Eren Jaeger, in un primo scontro nella foresta degli alberi giganti che fu perso miseramente, e poi in un re match nelle mura che portò sì a molte vittime tra i civili ma anche alla cattura della creatura e di chi possedeva il suo potere. Vi abbiamo presentato un cosplay del Gigante d'Attacco, mentre ora ne arriva uno dedicato proprio al Gigante Femmina utilizzato da Annie Leonhart.

La cosplayer Jannet entra nel mondo de L'Attacco dei Giganti con un cosplay perfetto del Gigante Femmina, visibile nel post in basso. Oltre alla parrucca bionda, Jannet ha fatto uso del body painting per riprodurre le caratteristiche fisiche del gigante, dalle fibre muscolari rosse alla sorta di pelle bianca che copre alcune porzioni del corpo. La posa poi riprende quella utilizzata da Annie nei vari combattimenti, calandosi ancora di più nella parte grazie a un effetto sullo sfondo. Quasi 25000 like raggiunti e quindi tanti apprezzamenti, cosa ne pensate di questo cosplay a tema L'Attacco dei Giganti?