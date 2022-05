L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Hange Zoe da comandante

Scoperta la verità della cantina, il mondo all'interno delle mura è radicalmente cambiato. Non esisteva più la semplice "umanità" de L'Attacco dei Giganti, non c'era più una semplice lotta tra umani e mostri, no. Ora era una guerra su vasta scala, contro un mondo che non voleva più gli eldiani e che quindi li assediava da secoli.

Dopo il sacrificio di Erwin Smith, il comando dell'Armata Ricognitiva è passato ad Hange Zoe, ex capo della divisione scientifica e che si è occupata per anni di fare ricerche sui giganti. Considerata però la situazione all'interno delle mura, di fatto l'Armata Ricognitiva è diventata un membro importante dell'esercito, trasmutato completamente e che si è adattato al nuovo mondo de L'Attacco dei Giganti.

A guidare l'ex divisione ricognitiva rimane comunque Hange Zoe, stavolta con una benda vistosa sull'occhio che copre la ferita ricevuta durante la battaglia di Shiganshina e una tuta nera che permette l'utilizzo del nuovo equipaggiamento di manovra tridimensionale. Eva si traveste come lei in questo cosplay di Hange Zoe da L'Attacco dei Giganti stagione 4, con tutto che sembra tirato fuori dall'anime nato dalla mente di Hajime Isayama. Occhiali, benda, equipaggiamento e stemma la rendono un travestimento davvero fin troppo fedele all'originale.