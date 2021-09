L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Hange Zoe fedelissimo, il personaggio prende vita

L'Attacco dei Giganti tornerà per l'ultima volta a gennaio 2022. L'anime tratto dall'omonimo manga di Hajime Isayama concluderà così il suo ciclo, riportando su schermo quei personaggi a cui ci siamo affezionati nel corso dell'ultimo decennio. Ci sono i protagonisti Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Arlert ma anche altri individui importanti.

Hange Zoe è l'attuale comandante dell'Armata Ricognitiva. La donna è stata un elemento preziosissimo finora grazie agli esperimenti, al cervello e al sangue freddo che ha usato in ogni missione, salvaguardando l'umanità de L'Attacco dei Giganti. La donna è molto particolare, con pose ed espressioni spesso buffe ed esagitate che la rendono un personaggio non semplice da riprodurre via cosplay, a meno di non calarsi davvero nel suo modo di fare.

La cosplayer Frostylva ha deciso di cimentarsi in questa sfida, riuscendoci perfettamente. Su Reddit ha postato il suo cosplay di Hange Zoe ottimamente realizzato e che riprende davvero il personaggio. Nelle quattro foto in basso, dove il personaggio è sia in posa da combattimento che in altre, sembra davvero di vedere una Hange Zoe tirata fuori dal manga e portata in vita. Tra sorrisetti e altri sguardi, Frostylva è riuscita a compiere un lavoro davvero di alto livello.

Possiamo rivedere Hange in azione su Netflix con la prima parte de L'Attacco dei Giganti 4.