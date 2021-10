L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Hange Zoe insanguinata e divertita per le torture

In rete sono apparsi negli ultimi anni tanti cosplay di Hange Zoe, uno dei personaggi più di spicco dell'Armata Ricognitiva. L'ufficiale ha guidato i protagonisti de L'Attacco dei Giganti in tante situazioni suicide, ma si è data anche da fare dietro le quinte ottenendo informazioni, sperimentando sui giganti e anche torturando.

Fu infatti fondamentale ottenere alcune informazioni da altri soldati che hanno fatto soltanto brevi apparizioni ne L'Attacco dei Giganti, ma che di certo non erano allineati con gli scopi dell'Armata Ricognitiva di Erwin Smith. Per questo Hange Zoe si dilettò nella tortura, così da ottenere informazioni preziose da utilizzare per i loro scopi.

La cosplayer Sawakate ha deciso, vista la vicinanza con Halloween, di creare un cosplay di Hange Zoe un po' più horror del solito, approfittando proprio del passato da torturatrice della soldatessa. In camicia, pantaloni e soliti occhiali, Hange in queste foto disponibili in basso è completamente insanguinata e mostra, tra tavolo e mani, vari attrezzi utili per torturare la sua vittima, mostrando anche la sua collezione di denti appena estratti. Un cosplay de L'Attacco dei Giganti sicuramente adatto ad Halloween e in grado di mostrare un altro lato di questo personaggio.

Il suo compagno di torture Levi invece si troverà in una brutta situazione, come svelato dal trailer della quarta e ultima stagione.