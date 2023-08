L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Hange Zoe con le lame sfoderate

Hajime Isayama sorprese tutti nel 2009 quando pubblicò su Bessatsu Shonen Magazine L'Attacco dei Giganti, una serie attesa da nessuno, eppure la redazione della rivista ci puntò molto, dandole anche le pagine a colori nel primissimo numero della rivista di casa Kodansha. Da lì in poi è stato un susseguirsi di sorprese e scoperte continue.

Per ammazzare i giganti è necessario addestrarsi per anni, dato che non è semplice utilizzare il dispositivo di manovra tridimensionale. Alla fine dell'allenamento è però possibile unirsi a una delle tre divisioni dell'esercito. E in questo caso l'Armata Ricognitiva diventa una componente cruciale ne L'Attacco dei Giganti. Essa svolge un ruolo vitale nella lotta contro i giganti e nella scoperta della verità dietro la muraglia, dato che sono gli unici disposti a uscire dalle mura e affrontare i temibili e pericolosi giganti.

Tra i membri più emblematici dell'Armata c'è Hange Zoe, una figura chiave con una passione per la ricerca e la scoperta. Hange Zoe è una persona eccentrica, appassionata e devota al suo lavoro come capo dell'Armata Ricognitiva. Guidata dalla curiosità scientifica e dalla sete di conoscenza, Hange è stata tra i primi a sospettare che i giganti potessero avere un'intelligenza nascosta e si è impegnata nell'esplorazione del mondo oltre le mura, rischiando spesso la propria vita per ottenere informazioni vitali. Quando necessario, non compie soltanto il ruolo di scienziato del gruppo, ma si lancia anche in battaglia.

Ed è ciò che mostra il cosplay di Hange Zoe con le lame sguainate. A tinte rosse, Frostylva mette in risalto questa versione del personaggio proveniente dalle prime stagioni de L'Attacco dei Giganti. Con una luce rossa di fondo, assume tutto toni più seri e oscuri, un po' come il tono generale della serie.