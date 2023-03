L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Hange Zoe perfetto per celebrare il personaggio

La storia de L'Attacco dei Giganti, scritta e disegnata da Hajime Isayama, ormai è un fenomeno mondiale che è stata riprodotta in tanti modi, tra cui un anime che l'ha resa ancora più nota e apprezzata. La storia è ambientata in un mondo in cui l'umanità vive circondata da mura impenetrabili per proteggersi dai giganti che divorano gli umani.

La serie segue principalmente Eren Jaeger, il protagonista che vede la propria madre divorata dai giganti. Il suo sogno è di viaggiare nel mondo esterno e scoprire cosa c'è oltre quelle gigantesche mura che bloccano la vista, e così si unisce all'Armata Ricognitiva, nel tentativo di esplorare l'esterno e di scoprire le origini dei giganti.

L'Armata Ricognitiva è una divisione militare dell'esercito dell'umanità creata con lo scopo di esplorare il territorio al di fuori delle mura e raccogliere informazioni sui giganti. Questa divisione gioca un ruolo fondamentale nella storia, poiché molte delle scoperte sulle origini dei giganti e sulle possibili soluzioni alla loro minaccia vengono fatte grazie alle missioni che essa porta a termine. L'Armata Ricognitiva è composta dai soldati più abili e coraggiosi, ed è guidata inizialmente da Erwin Smith, tuttavia, dopo la dipartita di quest'ultimo, il comando passa nelle mani di Hange Zoe, l'appassionata di giganti del gruppo, che mette in risalto le sue doti di leader principalmente durante gli eventi di Attack on Titan stagione 4.

Ovviamente ritorna nell'episodio 1 di Attack on Titan Final Part insieme a tutti gli altri personaggi. Visto il suo ruolo, la cosplayer Azey l'ha omaggiata con questo cosplay dedicato ad Hange Zoe de L'Attacco dei Giganti, che però la propone come l'abbiamo conosciuta, con entrambi gli occhi e nessuna benda, con solo camicetta e imbracatura.