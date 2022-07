L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Historia Reiss nell'Armata Ricognitiva

L'Armata Ricognitiva ha tra le sue fila i guerrieri più suicidi dell'umanità. Sono in pochi quelli che scelgono consapevolmente di avventurarsi fuori dalle mura col rischio di finire divorati dai giganti, per questo in tanti scelgono di unirsi alla guarnigione o alla polizia militare. In L'Attacco dei Giganti si seguono principalmente i primi.

C'è il protagonista Eren Jaeger che si unisce a questa divisione, ma con lui ci sono i suoi amici Mikasa Ackerman e Armin Arlert. Anche alcuni dei migliori della 104° divisione si sono uniti al gruppo, spinti a sacrificarsi per il bene superiore. Anche la giovane Krista Lenz, decima in classifica, ha deciso di far parte del gruppo anche se per motivi meno nobili. La storia di questa ragazza verrà poi ampiamente approfondita, fino a scoprire la realtà, ovvero che si tratta di Historia Reiss, legittima erede al trono dell'umanità dentro le mura.

Ora questo scenario non c'è più, con tutto ciò che sta accadendo in L'Attacco dei Giganti stagione 4 con Eren ormai oltre qualunque discorso. Ricordiamo però questi tempi che apparentemente erano più pacifici, con un cosplay di Historia Reiss realizzato da Mirei. Camicia bianca della legione con cinghie, giacca e poco altro ma comunque il tutto è molto fedele a ciò che è stato visto nell'anime.