L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Historia Reiss con tutta la sua regalità

L'inizio della storia di Christa Lenz, una ragazza dai capelli biondi molto minuta ma che era riuscita a distinguersi tra i cadetti della 104° divisione, non è stato molto appariscente. In L'Attacco dei Giganti la si vede davvero poco nelle fasi iniziali, ottenendo un ruolo di rilievo soltanto quando viene classificata decima nel suo corso.

Così inizia la sua carriera nell'armata ricognitiva, dopo l'assedio di Trost che è stato fermato per la prima volta dall'umanità. Insieme ai protagonisti Eren, Mikasa e Armin, oltre che alla sua amica stretta Ymir, si unisce alla legione più suicida dell'esercito, rifiutando la possibilità di entrare nella Polizia Militare che protegge i regnanti de L'Attacco dei Giganti. E così, come in questo cosplay di Historia Reiss con la divisa, veste il dispositivo di manovra tridimensionale per avventurarsi all'esterno.

Hajime Isayama però aveva ben altri piani per il personaggio, che si rivela essere l'erede del casato regnante. Così, dopo un colpo di stato, è lei a diventare la regina dell'umanità all'interno delle mura e a guidare la ricattura di Shiganshina e poi i successivi eventi che portano alla guerra con il mondo intero. Questo cosplay di Historia Reiss da regina creato da Tamimimiko immortala il momento in cui la donna sveste i panni di soldato e veste quelli di regnante.

E ovviamente anche lei avrà la sua parte nel finale de L'Attacco dei Giganti.