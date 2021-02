L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Levi perfetto secondo i fan, la foto diventa virale

Sin dalla sua prima apparizione, il sempre corrucciato Levi Ackerman ha conquistato molti fan de L'Attacco dei Giganti, specialmente le ragazze. Andando avanti con la trama, grazie alla sua popolarità Levi si è guadagnato sempre più spazio fino a diventare a dir poco fondamentale nello scacchiere della lotta tra umanità e giganti.

Non a caso è anche uno dei personaggi più popolari de L'Attacco dei Giganti secondo Fandom. Ormai presenza costante, adesso Levi Ackerman si mostra anche fuori dal mondo creato da Hajime Isayama con il modello cinese Yuuji che tramite la sua pagina Instagram presenta un nuovo travestimento.

Il cosplay di Levi Ackerman che potete osservare nelle due foto in basso ha conquistato tutti ed è diventato virale, con tantissime interazioni tra Instagram e altri social. Lo vediamo indossare l'iconica divisa dell'armata formata dalla camicia bianca, che Levi adorna anche con un fazzoletto al collo, la giacca beige con il logo delle ali della libertà e anche il mantello verde nella seconda foto. In quest'ultima inoltre si fa fotografare in posa d'attacco con tanto di spade per affettare i giganti.

Sono stati molti i commenti positivi per questo cosplay sul guerriero più forte dell'umanità de L'Attacco dei Giganti, concordate? Il personaggio è intanto tornato anche in L'Attacco dei Giganti 4.