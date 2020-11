L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Levi spoiler creato da No Name

Levi Ackerman è uno dei personaggi più amati de L'Attacco dei Giganti, forse per la sua forza o per il suo carattere, di certo non per la sua altezza. Ormai è un personaggio fondamentale nello scacchiere dell'umanità e lo sarà ancora di più ne L'Attacco dei Giganti 4, ultima stagione dell'anime.

Eppure, come sanno i lettori del manga di Hajime Isayama, Levi si troverà coinvolto in un episodio particolarmente spiacevole che muterà molto il modo in cui vediamo il personaggio. Il capitano della Legione Esplorativa prova a combattere con Zeke Jaeger ma non ha previsto una forza di volontà così grande e, al termine di un gesto suicida, Zeke fa esplodere una lancia del tuono che provoca gravi ferite a Levi. Recuperato in tempo da Hange, l'uomo sopravvive ma le sue ferite sono davvero gravi e arrivano a sfregiargli gravemente il volto e le mani.

Il cosplayer No Name vuole ritrarre questa versione di Levi Ackerman, mettendolo a paragone con quello che abbiamo conosciuto all'inizio del manga e dell'anime. Nella prima foto vediamo il suo viso sfregiato e l'occhio ormai cieco ma ancora combattivo come sempre, mentre nel secondo post c'è una sfilza di foto con un Levi normale. Come pensate l'abbia realizzato?

E conoscevate l'altezza di questo personaggio de L'Attacco dei Giganti, così come la storia della pronuncia di Levi Ackerman?