L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa Ackerman da cinema

Ci sono tre personaggi che sono apparsi fin da subito in L'Attacco dei Giganti, la serie creata da Hajime Isayama. C'è Eren Jaeger il protagonista, il suo amico Armin Arlert e poi c'è Mikasa Ackerman, uno dei membri più abili dell'Armata Ricognitiva e uno dei soldati più forti a disposizione degli eldiani in generale.

Mikasa è una ragazza di grande bellezza con i capelli neri e gli occhi scuri, con tipici tratti orientali ereditati dalla madre, proveniente dalla nazione di Hizuru, paese che ricorda molto il Giappone reale. È conosciuta per la sua forza, abilità nel combattimento e per la sua lealtà verso i compagni ma soprattutto per Eren in particolare, colui che la salvò dalla morte. Fin dall'inizio della serie, Mikasa dimostra un talento innato per il combattimento grazie al suo sangue di Ackerman, proveniente invece dalla linea paterna, e una determinazione ferrea nel proteggere coloro che le sono cari.

La sua abilità con il dispositivo di manovra tridimensionale le permette di muoversi agilmente tra i giganti, colpendoli con grande precisione e velocità. L'abbiamo vista tante volte in combattimento, ma anche nelle fasi di calma e quiete il personaggio ha il suo perché. Sempre al fianco di Eren, ogni tanto si stacca da lui come accade in questo cosplay di Mikasa Ackerman con taglio cinematografico, realizzato dalla cosplayer giapponese Gogo_9443. In due foto, la prima delle quali è un perfetto primo piano sul viso della modella, Mikasa ha degli abiti da civile: una tunica bianca e un gilet rosa, oltre all'immancabile sciarpa e la vistosa cicatrice sul viso. Nelle altre due foto invece vengono fatti risaltare il suo tatuaggio e la divisa dell'Armata Ricognitiva, che ha vestito per gran parte della serie.

