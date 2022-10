L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa Ackerman come nelle prime stagioni

Da bambini, Eren sognava di poter superare quelle mura che lo circondavano, ma i giganti non glielo permettevano. Al suo fianco ha potuto contare sempre sulla forza di Mikasa Ackerman, la ragazzina salvata da un'orribile morte alcuni anni prima, nei boschi. Da quel momento in poi, i due sono praticamente inseparabili ne L'Attacco dei Giganti.

Il tempo passa, ma Mikasa ha sempre avuto un importante occhio di riguardo per Eren, il suo amico d'infanzia e fratello acquisito che in realtà è sempre qualcosa in più. Per lui, dopo la distruzione del distretto di Shiganshina e la breccia nel Wall Maria, si è unita alla guarnigione e ha iniziato ad allenarsi per poter abbattere i giganti. In appena due anni diventerà la più forte del gruppo di allievi, classificandosi come prima e diventando quindi in fretta uno dei personaggi più forti de L'Attacco dei Giganti.

Mikasa ha così iniziato a indossare la divisa dell'armata ricognitiva, composta da una giacca beige dove spicca il logo delle ali della libertà, una camicia bianca e una mantellina verde. Ovviamente non manca mai il dispositivo di manovra tridimensionale, fondamentale per le operazioni esterne. Maripi realizza un cosplay perfetto di Mikasa Ackerman dalle prime stagioni de L'Attacco dei Giganti, con questa divisa e la spada sfoderata, non perdendosi alcun dettaglio.

Ecco invece un cosplay di Mikasa doppio pre e post timeskip con un confronto tra i due momenti della protagonista.