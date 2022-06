L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa Ackerman creato da Christina Volkova

L'Attacco dei Giganti ha pochi personaggi che riescono a sopravvivere fino alla fase finale della storia. La maggior parte degli allievi con cui si sono allenati i protagonisti è morta già nella primissima fase, quella dell'attacco perpetrato da Bertholt e Reiner, quando Eren scoprì di avere il potere di trasformarsi in un gigante.

Oltre Eren, anche gli altri due protagonisti principali arrivano nell'ultima parte che sarà narrata nella parte 3 di Attack on Titan 4, quella finale dell'anime. Mikasa Ackerman giocherà un ruolo fondamentale nell'ultima battaglia, come giusto che sia per un personaggio della sua caratura. La ragazza è stata sempre al fianco di Eren dal momento in cui lui la salvò, ma comunque dovranno essere prese decisioni nette e importanti per capire come risolvere la situazione.

Christina Volkova, nota cosplayer con il nome Likeassassin, ha preparato un cosplay di Mikasa Ackerman così come appariva durante le prime stagioni. Precedentemente al timeskip, quindi con un paio d'anni in meno rispetto agli ultimi avvenimenti, Mikasa portava un look più giovanile e meno pesante. La guerra infatti ha inciso molto sul suo aspetto, cosa ne pensate di questo cosplay a tema L'Attacco dei Giganti? Ecco poi un cosplay regale di Historia creato da Miruqi.