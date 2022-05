L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa Ackerman fedelissima a quella dell'anime

Con L'Attacco dei Giganti che viene pubblicato da fine 2009, in Giappone e nel resto del mondo i personaggi hanno finito per trovarsi tanti grandi ammiratori. C'è addirittura di chi riesce a fare di questi progetti uno stile di vita, finendo per assomigliare di più a qualche figura in particolare.

La cosplayer Buffbunnymika, che su Instagram si fa chiamare anche Chadkasa, come si può dedurre già dai nomi è una grande appassionata di Mikasa Ackerman, la nota coprotagonista de L'Attacco dei Giganti che nel manga di Hajime Isayama è sempre stata al fianco di Eren. Nel fumetto l'abbiamo vista diventare una delle guerriere più forti dell'umanità grazie anche a un addestramento continuo, sia fisico che tecnico, e questo, unito al sangue da Ackerman, l'ha resa davvero potente.

Anche nella realtà, per interpretare Mikasa, c'è bisogno di allenarsi molto. La cosplayer non se l'è fatto ripetere due volte come si può notare dalle sue foto su Instagram, e alla fine è riuscita a ricreare un cosplay di Mikasa Ackerman da L'Attacco dei Giganti davvero molto simile alla controparte fumettistica, con tanto di tatuaggi sul polso e altri dettagli ripresi dalla versione della quarta stagione con la corazza da guerra.

Sempre dall'Armata Ricognitiva, guardate anche questo cosplay di Erwin Smith e questo cosplay di Historia Reiss.