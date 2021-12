L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa Ackerman italiana di Venor Nihil

L'ambientazione de L'Attacco dei Giganti ricorda molto l'Europa occidentale. Alcuni scenari tra le mura di Shiganshina ricordano poi l'Italia, mentre anche alcuni termini utilizzati dal mangaka Hajime Isayama sembrano palesemente rimandare al nostro paese.

Non vanno naturalmente sottovalutati la qualità della storia e lo spessore dei personaggi. Questa commistione di fattori hanno contribuito in parte a rendere L'Attacco dei Giganti un successo prima in patria e poi nel resto del mondo. Ovviamente anche in Italia L'Attacco dei Giganti ha il proprio pubblico, e in esso c'è anche chi si dedica al cosplay dei personaggi, sia principali che non.

Negli ultimi tempi, la cosplayer nostrana Venor Nihil ha deciso di travestirsi da Mikasa Ackerman. Lo fa scegliendo la versione pre timeskip della coprotagonista della serie, quindi con la divisa bianca e beige dell'Armata Ricognitiva, senza farsi mancare poi la sciarpa rossa regalata da Eren, mentre per l'ambientazione ha scelto le mura di una città italiana che vuole ricordare proprio quelle viste nella serie.

Questo cosplay di Mikasa Ackerman italiana riesce quindi a riprodurre fedelmente il personaggio ma anche l'ambiente circostante, colpendo per la sua qualità. Sempre rimanendo a tema, c'è un cosplay di Historia da Miss Italia, mentre Venor Nihil ha mostrato le sue capacità con uno splendido cosplay di Violet Evergarden.