L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa Ackerman di Jyu san semplice ma efficace

L'Attacco dei Giganti è un mondo che non lascia molto spazio per la tranquillità. I tre protagonisti si sono visti subito gettati nella sofferenza, nella precarietà e in un circolo d'odio, morte e mistero, Eren in particolare. Ad affiancarlo c'è Mikasa Ackerman, sorella adottiva da diversi anni che ha dimostrato più volte la sua forza.

Uno degli ultimi membri del clan Ackerman è la guerriera più forte dell'umanità dopo Levi Ackerman, capitano dell'Armata Ricognitiva. Mikasa metterà quindi in mostra più volte le sue abilità in L'Attacco dei Giganti, salvando più volte Eren e collaborando con i suoi compagni per portare a termine le varie missioni di esplorazione al di fuori delle mura. Il suo contributo rimarrà fondamentale fino alla fine della serie.

Il personaggio è relativamente semplice da realizzare quando non indossa il dispositivo di manovra tridimensionale, ma comunque non va sottovalutato. Jyu San è riuscita però nell'intento: questo cosplay di Mikasa Ackerman è tanto semplice quanto efficace, ben realizzato mantenendo fedeli tutti i dettagli principali.

E c'è anche chi ha portato Mikasa Ackerman in un cosplay alla fine de L'Attacco dei Giganti, dando quindi una buona dose di spoiler a chi segue soltanto l'anime.