L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa Ackerman per prepararsi alla fine dell'anime

Sta per concludersi definitivamente una storia epica. Hajime Isayama ha già messo la parola fine al progetto originale, il manga, ma a gennaio 2022 ci sarà la fine de L'Attacco dei Giganti anche in versione animata, con Studio MAPPA che porterà a termine la stagione 4 con la parte 2. Questa segna quindi l'ultima comparsa di Eren e compagni.

Saluteremo definitivamente il protagonista de L'Attacco dei Giganti che ha basato tutta la propria vita sulla vendetta e la libertà. Saluteremo il suo migliore amico Armin Arlert, colui che gli ha fatto scoprire cos'è davvero il mondo esterno. Diremo addio anche alla coprotagonista femminile, una Mikasa Ackerman che sarà sicuramente al centro delle vicende degli ultimi episodi dell'anime.

In previsione di questo ultimo saluto, la cosplayer russa Anastasia, in arte Pretty Garden Inside You, ha deciso di proporre alcune foto artistiche con un cosplay di Mikasa Ackerman. L'eroina de L'Attacco dei Giganti cerca di lenire un po' l'attesa per l'ultima parte della stagione: in basso sono disponibili le foto dove Mikasa indossa la sciarpa rossa donata da Eren, sgargiante contro un cielo tetro e la veste verde militare con il simbolo delle ali della libertà.

Anche Hange Zoe ha preso vita con un cosplay davvero fedele.