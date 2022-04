L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa Ackerman pronta per l'assalto finale

Lo sbalzo che c'è stato tra la terza stagione de L'Attacco dei Giganti e poi quella successiva, quella finale, ha colto tutti di sorpresa. Ricordiamo infatti che, dopo la grande battaglia di Shiganshina, è passato un anno che ha consentito agli eroi dell'armata ricognitiva di liberare le mura dai giganti e di raggiungere il mare.

La guerra di Attack on Titan 4 trasporta inizialmente a Marley, qualche anno dopo gli scorsi eventi, facendo luce su un nuovo punto di vista. Soltanto dopo è arrivata la possibilità di vedere i classici protagonisti in azione, con il ritorno di Eren Jaeger, Armin Arlert e ovviamente anche quello di Mikasa Ackerman, la protagonista femminile de L'Attacco dei Giganti.

Stavolta non ha più la stessa divisa dell'armata ricognitiva con camicia bianca e giacca beige con mantello verde, ma indossa un vero e proprio assetto da guerra. In tuta nera con placche di metallo, pistole e il solito dispositivo di manovra tridimensionale, questo cosplay di Mikasa Ackerman presenta la ragazza pronta per scendere in battaglia. E a breve, lei dovrà affrontare l'ultimissimo combattimento: nel 2023 infatti arriva Attack on Titan Final Part, ovvero gli ultimi episodi della stagione finale prodotta da Studio MAPPA e che chiuderà un ciclo durato ben 10 anni.