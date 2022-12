L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa Ackerman tranquilla dalla prima stagione

La vita di Mikasa Ackerman non è mai stata semplice. Da bambina, ha vissuto nei boschi con i suoi genitori, costretta a una vita quasi reclusa, finché un brutto avvenimento non l'ha obbligata a svegliarsi e a calarsi in una realtà crudele. Questa crudeltà e violenza sono sempre state presenti in L'Attacco dei Giganti, anche in futuro.

E infatti Mikasa si ritroverà poi, ancora una volta, a perdere grossa parte della sua famiglia con la morte di Carla Jaeger e la scomparsa di Grisha, in seguito all'attacco dei giganti a Shiganshina. Aggrappatasi all'unico membro rimasto, Eren, che in realtà è anche qualcosa di più, Mikasa entra nella divisione militare dell'umanità, con lo scopo di seguire il suo amico e fratello adottivo nella battaglia contro le creature mostruose.

Non c'è mai un attimo di pace per lei, così come per tutti gli altri personaggi, coinvolti in battaglie, azioni mortali, complotti e tradimenti che mostrano una realtà ancora più cattiva di quanto si potesse pensare all'inizio. Eppure, ogni tanto si trova qualche brevissimo momento di pace, una fugacità rimasta impressa nel cosplay di Mikasa Ackerman da L'Attacco dei Giganti realizzato da Aery Tiefling.

Questa cosplayer ha postato il proprio scatto su Reddit, mostrando una versione giovane di Mikasa. Infatti, a differenza di quella vista nelle ultime fasi del manga e dell'anime dove ormai ha qualche anno in più, la ragazza qui è ancora sedicenne e indossa i primi abiti dell'Armata Ricognitiva, facendo spiccare anche la famosa sciarpa rossa che le donò Eren quando si incontrarono per la prima volta.

Sulla stessa falsariga, ecco un cosplay di Historia Reiss regale e un cosplay di Ymir tormentata dal passato.