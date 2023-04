L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa Ackerman vestita da sposa

L'Attacco dei Giganti, noto anche come Shingeki no Kyojin, è un popolare manga e anime giapponese che segue la lotta dell'umanità contro i giganti antropofagi, le cui origini sono inizialmente misteriose. Tra i personaggi principali, spicca Mikasa Ackerman, una ragazza di origine orientale adottata dalla famiglia Jaeger.

Le origini di Mikasa sono legate al clan Ackerman, un clan misterioso che gira nelle mura dell'umanità da diversi secoli, ma anche alla civiltà di Hizuru per lato materno. Dopo la morte dei suoi genitori, seguirà Eren in ogni pericolosa missione. Così, in L'Attacco dei Giganti, Mikasa diventa uno dei membri più forti dell'Armata Ricognitiva, una squadra di soldati addestrati a combattere i giganti. È nota per la sua abilità nella lotta e per la sua fermezza, ma anche per la sua bellezza e il suo fascino misterioso.

Il rapporto tra Mikasa ed Eren Jaeger, il protagonista della serie, è al centro della trama. Mikasa è sempre stata legata ad Eren fin da quando era una bambina, quando lui la salvò dalla morte. C'è però qualcosa di più tra loro due, un qualcosa che sicuramente Mikasa avrebbe voluto evolvesse, magari fino a un matrimonio. In attesa di scoprire se si avvererà questo sogno nel finale dell'anime de L'Attacco dei Giganti, ecco una versione alternativa realizzata dall'italiana Michela Silvestri, grande fan della serie.

Questo cosplay di Mikasa Ackerman vestita da sposa è stato molto apprezzato dai fan: la creazione della cosplayer italiana Miikhy Deafening ha deciso di allontanarla dai campi di battaglia e dalle solite divise, usando un abito da sposa con un velo bianco e delle candele che aggiungono un tono tetro. Di sicuro non è una visione classica di Mikasa, ma che ha ottenuto oltre 30.000 like complessivi, come si vede dai post in basso.