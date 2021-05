L'Attacco dei Giganti: questo cosplay di Mikasa di Christina Volkova vi toglierà il fiato

Mikasa è uno dei personaggi più importanti de L'Attacco dei Giganti, non tanto per via delle straordinarie capacità atletiche o come asso della manica del Corpo di Ricerca insieme al Capitano Levi, ma anche e soprattutto per la cura con la quale Hajime Isayama ha sviluppato la sua caratterizzazione nella seconda metà della storia.

L'arrivo della stagione 4 de L'Attacco dei Giganti ha portato con sé un nuovo look per Mikasa che, merito anche del nuovo character design di Studio MAPPA, ha lasciato gli appassionati senza fiato. Ma a proposito di mozzare il fiato ai fan del capolavoro di Hajime Isayama, che a tal proposito è recentemente continuato con le tavole inedite del volume 34, una talentuosa cosplayer ha provato a fornire la propria personale interpretazione di Mikasa.

L'artista e modella russa Christina Volkova, che vanta qualcosa come 200 mila follower solo su Instagram, ha infatti recentemente reinterpretato l'eroina de L'Attacco dei Giganti in abiti da addestramento. Il cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha fatto impazzire la community che ha allegato alla foto originale su Instagram qualcosa come più di 30 mila manifestazioni positive. L'interpretazione, infatti, è molto fedele alla stessa Mikasa soprattutto per le caratteristiche espressive del volto.

E voi, invece, cosa ne ne pensate di questo affascinante cosplay di Christina Volkova, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito box dedicato ai commenti.