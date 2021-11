L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa dalla cosplayer giapponese più famosa

I fan de L'Attacco dei Giganti di tutto il mondo stanno aspettando con ansia il momento fatidico in cui inizierà l'ultima parte della storia. A gennaio è previsto L'Attacco dei Giganti 4 parte 2, con la quale saluteremo Eren Jaeger e compagni e, per questo, c'è tanta euforia e tensione per il suo debutto in TV.

Non ci sono soltanto gli spettatori però ad attendere il momento fatidico. Anche alcuni addetti ai lavori non vedono l'ora di mettere le mani sugli ultimi episodi de L'Attacco dei Giganti e vedere come si concluderà la storia di Eren. Allargandoci al resto dell'industria giapponese di anime e manga, stanno arrivando tanti eventi a tema e manifestazioni d'affetto per la serie di Hajime Isayama.

La cosplayer più famosa del Giappone, Enako, è stata incaricata di portare ai fan un cosplay di Mikasa Ackerman, la coprotagonista dell'anime. In virtù di una collaborazione con Knives Out, Enako ha vestito i panni della guerriera dell'Armata Ricognitiva, facendosi affiancare anche da un cosplay di Eren Jaeger e da uno dei personaggi di Knives Out.

Alcune delle foto di questo set sono state caricate sull'account Twitter di Enako, disponibile in basso, dove i ragazzi hanno alle spalle anche una Shiganshina ricostruita. Vi piace l'interpretazione di Enako in L'Attacco dei Giganti?