L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa con la sua sciarpa dice addio ai fan

Ci sono delle serie che segnano irrimediabilmente gli spettatori, diventando pilastri di un'intera epoca, specie se riescono a durare almeno una decina d'anni. E L'Attacco dei Giganti c'è riuscito, intrattenendo con la sua violenza e brutalità ma anche con la sua speranza e voglia di combattere diversi milioni di lettori tra il 2009 e il 2021.

Qualche anno dopo, è giunto il momento di dire addio anche all'anime. Hajime Isayama aveva ormai completato la serie, ma ha aiutato Studio MAPPA a realizzare la conclusione della serie con l'ultimo episodio di Attack on Titan the Final Chapters, un addio in grande stile che chiude definitivamente il cerchio. La storia di Eren, ma soprattutto quella di Ymir, arriva a conclusione, e con esse terminano le avventure di tanti personaggi. Chi ne esce meglio chi peggio, a soffrire molto per il finale sopraggiunto è Mikasa Ackerman, la spalla di Eren e colei che l'ha amato e ucciso.

Mikasa è uno dei personaggi più tragici della storia e, nonostante ciò che ha fatto la persona che amava, ha deciso di portare sempre con sé la sua sciarpa rossa, l'indumento che le fu regalato proprio da Eren al loro primo incontro. La Mikasa Ackerman dopo la guerra è una donna stanca e sola ma che ritrova la voglia di vivere senza mai perdere l'amore.

Adesso si mostra in altri panni, riprendendo l'outfit con camicia bianca, cinghie di pelle e mantellina verde dell'Armata Ricognitiva in questo cosplay di Mikasa Ackerman con la sciarpa rossa sollevata al cielo. La cosplayer italiana Michela Silvestri omaggia ancora una volta Attack on Titan e uno dei suoi personaggi più importanti nella foto presente in basso, è un degno saluto per la serie.