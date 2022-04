L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Mikasa prima e dopo il timeskip perfetto

Nel 2013 iniziò l'adattamento animato de L'Attacco dei Giganti, una serie che in formato manga aveva già fatto sfaceli e convinto tutti per la sua crudezza e per un piglio che difficilmente era stato presentato da altri shonen. È passato tanto tempo da quel debutto che ha avvicinato tante persone al mondo degli anime.

Per vedere il finale, però, sarà necessario attendere. Gli ultimi episodi di Attack on Titan 4 arriveranno nel 2023, chiudendo un ciclo durato dieci anni. In questo frangente, i personaggi sono cresciuti e hanno affrontato una marea di situazioni diverse, con soltanto un'altra grande sfida di fronte. A maturare molto è stata Mikasa Ackerman, la protagonista femminile de L'Attacco dei Giganti che è sempre stata al fianco di Eren.

Mikasa passa da bambina a ragazzina, diventando poi un'adolescente e giovane adulta nel corpo di ricerca e ora soldatessa dell'esercito eldiano. La sua trasformazione nella serie ha colpito molti. La cosplayer giapponese Takane_21 ha deciso di presentare al suo pubblico un cosplay di Mikasa Ackerman prima e dopo il timeskip, mostrando il personaggio in queste due versioni diverse e facendo notare i cambiamenti che le sono stati apportati. In entrambe le fasi, Takane sembra perfetta per il ruolo.

E proprio lei è stata al centro di una particolare scena in Attack on Titan 4x28.