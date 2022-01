L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Pieck Finger dà il via all'avanzata

La divisione tra Marley ed Eldia ormai è palese. L'antico popolo di Ymir è stato soggiogato in più modi, con i discendenti del vecchio impero che sono stati rinchiusi in ghetti e sfruttati dal nuovo dominio marleyano. Questa divisione ha dato vita a tutta la storia de L'Attacco dei Giganti, che ora sta tenendo di nuovo banco in versione anime.

I discendenti degli eldiani possono ereditare il potere dei Nove Giganti, quelle creature dai poteri esageratamente forti, capaci di radere al suolo città ed eserciti in breve tempo. Una parte di questi poteri sono giunti nelle mani dei protagonisti de L'Attacco dei Giganti, l'altra parte invece è finita nelle mani dei loro attuali nemici, gli eldiani che rispondono agli ordini dell'esercito di Marley.

Di generazione in generazione, questi poteri passano di mano a causa del limite imposto dalla maledizione di Ymir. Attualmente, il potere del Gigante Carro è nelle mani di Pieck Finger, uno dei soldati più fedeli e che si è distinta particolarmente in battaglia in più situazioni. Ormai, con la quarta stagione de L'Attacco dei Giganti, Pieck è diventata un membro fisso del cast e si è guadagnata subito l'amore del pubblico.

Ecco un cosplay di Pieck Finger realizzato da Ichig0xoxo che mette in risalto il viso della ragazza, dal naso pronunciato ai capelli, mentre si intravede anche la banda eldiana rossa sul lato destro.