L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Pieck Finger carica per l'attacco finale

Sono state trasmesse finora ben tre stagioni e mezza de L'Attacco dei Giganti. Abbiamo riso - poco - abbiamo pianto - tanto - e assistito alla morte di tantissimi personaggi. Sono rimasti in pochi in vita e questi torneranno tutti per stagione finale de L'Attacco dei Giganti nel 2022. Nella seconda parte della stagione 4 rivedrà anche Pieck Finger.

La ragazza è stata introdotta ufficialmente in L'Attacco dei Giganti 4 parte 2, ma in realtà l'abbiamo conosciuta molto prima. Lei è infatti il Gigante Carro, il quadrupede che ha salvato Zeke e Reiner nella fase cruciale della battaglia di Shiganshina. Soltanto però passando al fronte di Marley qualche anno dopo gli eventi abbiamo visto com'è la sua forma umana.

La guerriera marleyana è una ragazza dai capelli lunghi e mossi, dallo sguardo stanco e il volto un po' trascurato ma che ha comunque i suoi ammiratori. È stata una presenza costante negli ultimi episodi preparati da Studio MAPPA, e lo sarà anche nella prossima parte della storia. Mostriamo quindi un cosplay di Pieck Finger che ha dà inizio alla battaglia finale de L'Attacco dei Giganti, interpretata da Kleiner Pixel, che decide di fotografarsi sia con i capelli raccolti che con i capelli sciolti.

Non è detto che vedremo L'Attacco dei Giganti 4 parte 2 su VVVVID, con gli ultimi episodi forse disponibili su un'altra piattaforma.