L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Pieck con l'uniforme militare

Il cambio di scena segnato dall'inizio della quarta stagione ha portato nuovi personaggi in L'Attacco dei Giganti, alcuni molto simpatici, altri subito capaci di far irritare il pubblico. Tra individui controversi e dotati di problemi importanti, c'è stata anche Pieck Finger a conquistare velocemente gli appassionati.

Così come Reiner, Bertholt e Annie, anche Pieck Finger appartiene a quel gruppetto di bambini che venne coinvolto negli esami per diventare portatore di un gigante. Tra i vari cadetti di sangue eldiano, a lei fu consentito di ottenere il potere del Gigante Carro, uno non adatto per la battaglia ma più per le operazioni di supporto.

Nel suo primo approccio al mondo de L'Attacco dei Giganti, la cosplayer RottenKraken ha deciso di cimentarsi proprio in un cosplay di Pieck Finger. A quanto pare, adora il personaggio e quindi ci ha tenuto a realizzarlo bene, e infatti il risultato si può notare nella foto in basso: questa Pieck indossa l'uniforme militare beige che contraddistingue i soldati al servizio dell'impero di Marley, e non manca di indossare la fascia rossa che la identifica come eldiana speciale.

Anche lei tornerà per la parte finale de L'Attacco dei Giganti con la Final Part della Final Season il prossimo anno.