L'Attacco dei Giganti: un cosplay di Reiner Braun fedelissimo all'ultima stagione

Era solo un ragazzino Reiner Braun quando fu mandato dalla madrepatria Marley a compiere un ruolo che soltanto lui poteva svolgere. Seppur con fortuna, fu introdotto nel gruppo di guerrieri scelti diventando il possessore del Gigante Corazzato, dando poi inizio insieme a Bertholt e Annie alla storia de L'Attacco dei Giganti.

L'assalto alle mura di Shiganshina portarono i giganti nel distretto, costrinsero Eren Jaeger a osservare la madre venire divorata da un gigante, evento che scandì inevitabilmente la sua vita. Tutto ebbe inizio a causa della decisione di Reiner Braun, un personaggio che è stato divorato dai dubbi in Attack on Titan stagione 4, con alcuni episodi che hanno fatto luce sulla sua psiche a pezzi.

Proprio in questi primi episodi della quarta e ultima stagione de L'Attacco dei Giganti si intravede questo nuovo Reiner Braun distrutto, con una vita quasi terminata e un peso enorme sulle spalle, quello dei suoi fallimenti, dei suoi tradimenti e dei suoi rimpianti. Egor Rivnir è riuscito a interpretare ottimamente questo personaggio nell'aspetto in alcune foto. Il cosplay di Reiner Braun adulto e soldato di Marley colpisce per la cura dei dettagli e per la somiglianza con il personaggio tratteggiato da Hajime Isayama.

Intanto Attack on Titan sta arrivando alla conclusione, anche se l'ultimo episodio è stato posticipato.